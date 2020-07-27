Hatayspor'un yeni hocası belli oldu
Son dakika haberine göre Mehmet Altıparmak'la yollarını ayıran Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı.
TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Hatayspor, teknik direktörü Mehmet Altıparmak ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayırdığını duyurmuştu.
Son dakika haberine göre Akdeniz temsilcisi, Ömer Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı.
Teknik direktörlük kariyerine Eskişehirspor'un U21 takımında başlayan Ömer Erdoğan, Eskişehirspor ve Bursaspor'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. 43 yaşındaki genç teknik adam, son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştırmıştı.
- 27.07.2020
- Güncelleme: 27.07.2020 15:20
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