Hatayspor'un yeni hocası belli oldu - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Hatayspor'un yeni hocası belli oldu

Hatayspor'un yeni hocası belli oldu

Son dakika haberine göre 'la yollarını ayıran Hatayspor, teknik direktör ile prensip anlaşmasına vardı.

1. Lig'i şampiyon tamamlayarak 'e çıkmaya hak kazanan Hatayspor, teknik direktörü ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayırdığını duyurmuştu.

Son dakika haberine göre Akdeniz temsilcisi, Ömer Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı.

Teknik direktörlük kariyerine Eskişehirspor'un U21 takımında başlayan , Eskişehirspor ve Bursaspor'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. 43 yaşındaki genç teknik adam, son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştırmıştı.


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  1. 27.07.2020
  2. Güncelleme: 27.07.2020 15:20
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