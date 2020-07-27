Altınordu’ya iki yeni golcü
Kemal Rüzgar ve Yasin Ozan’la yolları ayırma kararı alan İzmir ekibi, Mirkan Aydın ve Ahmet Dereli’yi listeye aldı.
TALİPLERİ VAR
Mirkan bu sezon Hatayspor formasıyla 30 maça çıkıp 9 kez rakip fileleri sarsarken, Ahmet ise 26 karşılaşmada 2 gol, 3 asistle oynadı. Hatayspor'la sözleşmesi sona eren Mirkan'a başka kulüplerin de talip olduğu öğrenilirken, kulübüyle mukavelesi süren Ahmet'in Adanaspor'dan ayrılması bekleniyor. Mirkan'ın Süper Lig'e çıkan Hatayspor'da kalmayacağı öğrenildi. Ahmet'in de kariyerine 2. Lig'de devam etmek istemediği ve 1. Lig'de oynamayı hedeflediği öğrenildi
KADAH ATAĞI
Altınordu, Göztepe ile yollarını ayıran tecrübeli forvet Deniz Kadah'ı da listesine dahil etti. Ayrıca Giresunsporlu Ahmet İlhan Özek de yönetimin adayları arasında yer alıyor. Altınordu sezona 4 golcü takviyesiyle birden başlayabilir.
- 27.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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