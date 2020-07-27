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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Altınordu’ya iki yeni golcü

Altınordu’ya iki yeni golcü

Kemal Rüzgar ve Yasin Ozan’la yolları ayırma kararı alan İzmir ekibi, ve Ahmet Dereli’yi listeye aldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da gurbetçi forvetler Kemal Rüzgar ve Yasin Ozan'la yolları ayırma kararı alan yönetim, yeni golcü adaylarını yine gurbetçi oyuncular arasından seçti. Kırmızı-lacivertliler, bu sezon Hatayspor'la şampiyonluk kupası kaldıran eski santrforu ve Adanaspor'da küme düşme acısı yaşayan Ahmet Dereli'yi transfer listesine ekledi. İki isimle kısa süre içerisinde teklif yapılarak masaya oturulacak.

TALİPLERİ VAR
Mirkan bu sezon Hatayspor formasıyla 30 maça çıkıp 9 kez rakip fileleri sarsarken, Ahmet ise 26 karşılaşmada 2 gol, 3 asistle oynadı. Hatayspor'la sözleşmesi sona eren Mirkan'a başka kulüplerin de talip olduğu öğrenilirken, kulübüyle mukavelesi süren Ahmet'in Adanaspor'dan ayrılması bekleniyor. Mirkan'ın 'e çıkan Hatayspor'da kalmayacağı öğrenildi. Ahmet'in de kariyerine 2. Lig'de devam etmek istemediği ve 1. Lig'de oynamayı hedeflediği öğrenildi

KADAH ATAĞI
Altınordu, Göztepe ile yollarını ayıran tecrübeli forvet Deniz Kadah'ı da listesine dahil etti. Ayrıca Giresunsporlu de yönetimin adayları arasında yer alıyor. Altınordu sezona 4 golcü takviyesiyle birden başlayabilir.

  1. 27.7.2020
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