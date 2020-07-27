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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Altay’da Kerim Avcı’ya veda

Altay’da ’ya veda

Altay’da Kerim Avcı’ya veda

Altay'da ayrıldı. Devre arasında FK'dan kiralanan gurbetçi orta saha oyuncusu, yeni sezonda ekibinde olmayacağını duyurdu.

Altay'da ayrıldı. Devre arasında FK'dan kiralanan gurbetçi orta saha oyuncusu, yeni sezonda ekibinde olmayacağını duyurdu. Altay'da 15 maçta görev alan Kerim, 3 kez rakip fileleri sarsıp, 2 de asist yaparak takımına katkı sağladı. 'dan kiralanan Erhan ile 'dan gelen Abdülkerim'in durumu belirsiz.
  1. 27.7.2020
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