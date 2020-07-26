TFF 1. Lig'de finalin adı belli oluyor! | CANLI
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek play-off maçlarında yarı final heyecanı sürüyor. Adana Demirspor, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Bursaspor'u konuk ediyor. Akhisarspor ise 3-3'ün rövanşında Karagümrük'ü ağırlıyor. 1. Lig'de play-off finalini belirleyecek kritik karşılaşmaların canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
TFF 1. Lig'de, play-off yarı final rövanş maçlarıyla heyecan sürüyor. Adana Demirspor, 0-0'ın rövanşında sahasında Bursaspor'u konuk ediyor. Yarı finalin diğer ayağında ise Akhisarspor, 3-3'ün rövanşında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.
ADANA DEMİRSPOR-BURSASPOR CANLI
ADANA DEMİRSPOR-BURSASPOR MAÇI 11'LERİ
Adana Demirspor: Kurtuluş, Tarık, Mitrovic, Rassoul, Mehmet Uslu, Tevfik, Hasan, Sinan, Volkan Şen, Erkan, Dibba
Bursaspor: Çağlar, Tayfur, Diarra, Anıl, Kerem, Shehu, Burak, Traore, Serdar, Burak Kapacak, Kubilay
AKHİSARSPOR-KARAGÜMRÜK CANLI
AKHİSARSPOR-KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
Akhisarspor: Lukac, Tolga, Uğur, Cocalic, Kadir, Bjarnason, Rotman, Eray, Onur, Erhan, Bertuğ
Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Barış, Alparslan, Attamah, Sabo, Zeki, Darri, Ndao, Sobiech
- 26.07.2020
- Güncelleme: 26.07.2020 20:57
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
TFF 1. Lig'de finalin adı belli oluyor! | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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