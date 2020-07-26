TFF 1. Lig'de finalin adı belli oluyor! | CANLI - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
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1. Lig'de finalin adı belli oluyor! | CANLI

TFF 1. Lig'de finalin adı belli oluyor! | CANLI

1. Lig'den 'e yükselecek son takımı belirleyecek play-off maçlarında yarı final heyecanı sürüyor. Demirspor, 0-0 biten ilk maçın rövanşında 'u konuk ediyor. Akhisarspor ise 3-3'ün rövanşında Karagümrük'ü ağırlıyor. 1. Lig'de play-off finalini belirleyecek kritik karşılaşmaların canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

1. Lig'de, play-off yarı final rövanş maçlarıyla heyecan sürüyor. Demirspor, 0-0'ın rövanşında sahasında 'u konuk ediyor. Yarı finalin diğer ayağında ise Akhisarspor, 3-3'ün rövanşında 'ü ağırlıyor.

ADANA DEMİRSPOR-BURSASPOR CANLI


ADANA DEMİRSPOR-BURSASPOR MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Kurtuluş, Tarık, Mitrovic, Rassoul, Mehmet Uslu, Tevfik, Hasan, Sinan, Volkan Şen, Erkan, Dibba

Bursaspor: Çağlar, Tayfur, Diarra, Anıl, Kerem, Shehu, Burak, Traore, Serdar, Burak Kapacak, Kubilay

AKHİSARSPOR-KARAGÜMRÜK CANLI


AKHİSARSPOR-KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Akhisarspor: Lukac, Tolga, Uğur, Cocalic, Kadir, Bjarnason, Rotman, Eray, Onur, Erhan, Bertuğ

Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Barış, Alparslan, Attamah, Sabo, Zeki, Darri, Ndao, Sobiech

  1. 26.07.2020
  2. Güncelleme: 26.07.2020 20:57
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