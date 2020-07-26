Menemenspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç oyuncularına kanca! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
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Menemenspor'dan ve 'ın genç oyuncularına kanca!

Menemenspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç oyuncularına kanca!

forması giyen ile 'ın genç futbolcusu 'e 1. Lig ekiplerinden talip oldu. İşte gelişmesinin detayları...

1. Lig takımlarından , listesine ve 'dan iki genci aldı. Ajansspor'da yer alan habere göre gelecek sezon iyi ve alternatifli bir kadro kurmak için kolları sıvayan ekibi, Fenerbahçe'den ve Galatasaray'dan 'i transfer listesine ekledi.

Murat Sağlam için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren Ege temsilcisi, Galatasaray'ın genç ismi Gökay Güney ile de görüşmelerini sıklaştırdı. Menemespor'u Murat'ın Fenerbahçe'de gelecek sezonki 500 bin Euro'luk yıllık ücreti düşündürürken; Aslan'ın genç ismi Gökay'ın transferi daha yakın gözüküyor. Gökay'ın Menemenspor'a transferi gerçekleşirse satın alma opsiyonuyla kiralık olacak.

GÖKAY GÜNEY KİMDİR?
19 Mayıs 1999 tarihinde 'da dünyaya gelen 19 yaşındaki Gökay Güney, 2011 yılında Galatasaray altyapısında futbol hayatındaki ilk adımlarını attı. 2016 yılında sarı-kırmızılı kulüple 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Gökay, 2016-17 sezonu başında dönemin teknik direktörü tarafından U17 takımından alınarak kampına götürülmüştü. Gökay, as takım forması altındaki ilk resmi maçına da o sezon Türkiye Kupası'nda 24 Erzincanspor karşısında çıkmıştı. Haziran 2019'da Galatasaray'la sözleşme uzatan Gökay Güney'in sarı kırmızılı takımda sözleşmesi Haziran 2024'te sonra eriyor.

MURAT SAĞLAM KİMDİR?
10 Nisan 1998'de Hameln'de doğan Murat, futbola 2014 yılında Hameln-Land'da başladı. Kendisini hemen gösteren yıldız adayının yeni durağı ise Wolfsburg oldu. Murat, Alman ekibinin U17 ve U19 takımlarında görev aldıktan sonra B takımına yükseldi. 2019 -2020 sezonu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer oldu ve sarı-lacivertlilerde 4 maçta süre aldı.

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  1. 26.07.2020
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