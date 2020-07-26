Menemenspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç oyuncularına kanca!
Fenerbahçe forması giyen Murat Sağlam ile Galatasaray'ın genç futbolcusu Gökay Güney'e TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor talip oldu. İşte transfer gelişmesinin detayları...
TFF 1. Lig takımlarından Ekol Göz Menemenspor, transfer listesine Fenerbahçe ve Galatasaray'dan iki genci aldı. Ajansspor'da yer alan habere göre gelecek sezon iyi ve alternatifli bir kadro kurmak için kolları sıvayan İzmir ekibi, Fenerbahçe'den Murat Sağlam ve Galatasaray'dan Gökay Güney'i transfer listesine ekledi.
Murat Sağlam için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren Ege temsilcisi, Galatasaray'ın genç ismi Gökay Güney ile de görüşmelerini sıklaştırdı. Menemespor'u Murat'ın Fenerbahçe'de gelecek sezonki 500 bin Euro'luk yıllık ücreti düşündürürken; Aslan'ın genç ismi Gökay'ın transferi daha yakın gözüküyor. Gökay'ın Menemenspor'a transferi gerçekleşirse satın alma opsiyonuyla kiralık olacak.
GÖKAY GÜNEY KİMDİR?
19 Mayıs 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen 19 yaşındaki Gökay Güney, 2011 yılında Galatasaray altyapısında futbol hayatındaki ilk adımlarını attı. 2016 yılında sarı-kırmızılı kulüple 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Gökay, 2016-17 sezonu başında dönemin teknik direktörü Jan Olde Riekerink tarafından U17 takımından alınarak İsviçre kampına götürülmüştü. Gökay, as takım forması altındaki ilk resmi maçına da o sezon Türkiye Kupası'nda 24 Erzincanspor karşısında çıkmıştı. Haziran 2019'da Galatasaray'la sözleşme uzatan Gökay Güney'in sarı kırmızılı takımda sözleşmesi Haziran 2024'te sonra eriyor.
MURAT SAĞLAM KİMDİR?
10 Nisan 1998'de Hameln'de doğan Murat, futbola 2014 yılında Hameln-Land'da başladı. Kendisini hemen gösteren yıldız adayının yeni durağı ise Wolfsburg oldu. Murat, Alman ekibinin U17 ve U19 takımlarında görev aldıktan sonra B takımına yükseldi. 2019 -2020 sezonu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer oldu ve sarı-lacivertlilerde 4 maçta süre aldı.
- 26.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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