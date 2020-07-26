Karagümrük altın buldu
İstanbul temsilcisi, Akhisar deplasmanında Erik Sabo’nun attığı golle kazanıp adını finale yazdırdı.
ESKİ DOSTLAR RAKİP OLDU
TFF 1. Lig play-off finali enteresan bir eşleşmeye sahne oldu. Karagümrük'ün sezon başındaki hocası Cüneyt Dumlupınar ve ondan sonra 3 hafta takımı sahaya süren Erkan Zengin, finaldeki rakip Adana Demirspor'da görev yapıyor.
SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ
Karagümrük'ün teknik direktörü Şenol Can, zorlu bir maçtan galibiyetle ayrılıp finale çıktıklarını belirtip,, "Bizim amacımız keyifli futbol oynamak. İnşallah futbol şansı da yanımızda olursa finali kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
- 26.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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