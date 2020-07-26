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26 Temmuz 2020, Pazar
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Karagümrük altın buldu

Karagümrük altın buldu

İstanbul temsilcisi, Akhisar deplasmanında Erik Sabo’nun attığı golle kazanıp adını finale yazdırdı.

hedefiyle TFF 1. Lig Play-off yarı final rövanş maçında sahaya çıkan Karagümrük ile Akhisar'ın mücadelesinde gülen ev sahibi ekip oldu. Deplasmanda elde ettiği 3-3'lük beraberliğin avantajıyla sahaya çıkan Akhisarspor, sahasında rakibine 1-0 mağlup olarak finale ulaşamadı. Karagümrük'e final biletini getiren golü 71'inci dakikada Brahim Darri'nin pasında Erik Sabo attı. Kırmızı-siyahlılar, 1-0'lık galibiyetle finale çıktı. Final maçı yerini daha sonra TFF'nin açıklayacağı bir statta 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

ESKİ DOSTLAR RAKİP OLDU
TFF 1. Lig play-off finali enteresan bir eşleşmeye sahne oldu. Karagümrük'ün sezon başındaki hocası Cüneyt Dumlupınar ve ondan sonra 3 hafta takımı sahaya süren Erkan Zengin, finaldeki rakip Adana Demirspor'da görev yapıyor.

SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ
Karagümrük'ün teknik direktörü Şenol Can, zorlu bir maçtan galibiyetle ayrılıp finale çıktıklarını belirtip,, "Bizim amacımız keyifli futbol oynamak. İnşallah futbol şansı da yanımızda olursa finali kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
  1. 26.7.2020
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