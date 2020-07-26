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26 Temmuz 2020, Pazar
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Finalistler belli oluyor

Finalistler belli oluyor

1. Lig’de yarı final ikinci maçları oynanıyor. , 0-0’ın rövanşında ’yı konuk edecek.

1. Lig'de yarı final ikinci maçları oynanıyor. , 0-0'ın rövanşında 'yı konuk edecek. İlk maçta 3-3'le nefes kesen yarı finalin diğer ayağında ise Akhisar, Karagümrük'le karşılaşacak. 21.00'deki mücadeleler beIN Sports'tan yayınlanacak.

  1. 26.7.2020
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