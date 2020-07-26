Finalistler belli oluyor

1. Lig'de yarı final ikinci maçları oynanıyor. Adana Demir, 0-0'ın rövanşında Bursa'yı konuk edecek. İlk maçta 3-3'le nefes kesen yarı finalin diğer ayağında ise Akhisar, Karagümrük'le karşılaşacak. 21.00'deki mücadeleler beIN Sports'tan yayınlanacak.