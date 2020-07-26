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26 Temmuz 2020, Pazar
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Menemen’de

Bulbwa Menemen’de

Menemenspor, Nijeryalı sağ kanat 'yla (23) 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Menemenspor, Nijeryalı sağ kanat 'yla (23) 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Hırvatistan'ın Dugopolje takımında oynayan oyuncu, U20 'nda da görev yapıyor. Bulbwa geçtiğimiz sezonu 16 maçta 2 gol, 2 asistle tamamladı.

  1. 26.7.2020
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