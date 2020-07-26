Alt liglerden haberler (26.07.20)
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...
YILDIRIM BIRAKTI
TFF 2. Lig takımlarından Sakaryaspor'un teknik direktörü Şaban Yıldırım, görevinden istifa etti. Yıldırım, "Başarısızlıkta takım liderleri sorgulanır. Takım hedefine ulaşmamışsa baş sorumlu takımın lideridir. Mazeret üretmeye gerek yoktur. Eğer ortada bir başarısızlık varsa sorumluluk bana aittir" diye konuştu.
GÜL DÖNEMİ BİTTİ
Sezonun tamamlanmasının ardından olağanüstü kongre kararı alan Boluspor teknik direktör Fırat Gül'le yollarını ayırdı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığı belirtilirken, kendisi ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.
ÖZBALTA AYRILDI
Tarihinde ilk kez çıktığı TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunu 8. sırada tamamlayan Keçiörengücü, teknik direktör Serkan Özbalta ile yapılan görüşmeler sonrasında yolları ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada Özbalta'ya teşekkür edilirken başarılar dilendi.
- 26.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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