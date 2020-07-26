Alt liglerden haberler (26.07.20)

YILDIRIM BIRAKTI

TFF 2. Lig takımlarından Sakaryaspor'un teknik direktörü Şaban Yıldırım, görevinden istifa etti. Yıldırım, "Başarısızlıkta takım liderleri sorgulanır. Takım hedefine ulaşmamışsa baş sorumlu takımın lideridir. Mazeret üretmeye gerek yoktur. Eğer ortada bir başarısızlık varsa sorumluluk bana aittir" diye konuştu.

GÜL DÖNEMİ BİTTİ

Sezonun tamamlanmasının ardından olağanüstü kongre kararı alan Boluspor teknik direktör Fırat Gül'le yollarını ayırdı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığı belirtilirken, kendisi ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

ÖZBALTA AYRILDI

Tarihinde ilk kez çıktığı TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunu 8. sırada tamamlayan Keçiörengücü, teknik direktör Serkan Özbalta ile yapılan görüşmeler sonrasında yolları ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada Özbalta'ya teşekkür edilirken başarılar dilendi.