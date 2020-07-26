Adana Demirspor Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
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Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

1. Lig'den 'e yükselecek son takım da belli oluyor. Play-off maçlarında ise yarı final heyecanı sürüyor. Demirspor, 0-0 biten ilk maçın rövanşında 'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Futbolseverler heyecanla maçın sonucunu bekliyor. Peki, -Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

1. Lig'de, play-off yarı final rövanş maçlarıyla heyecan sürüyor. Demirspor, 0-0'ın rövanşında sahasında 'u konuk edecek. Rakibini eleyen takım finale yükselecek. Yarı finalin diğer ayağında ise Akhisarspor, 3-3'ün rövanşında 'ü ağırlayacak.

ADANA DEMİRSPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Finalisti belirleyecek olan, 'la Bursaspor'un 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacağı maç bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports Max 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem düdük çalacak.

51. RANDEVU

İki takım, akşamki mücadele ile 51. kez resmi maçlarda karşı karşıya gelecek. Lig ve kupa maçları dahil daha önce oynanan 50 randevuda Bursaspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlılar 24 mücadeleden galibiyetle ayrılırken, Adana ekibi 14 maçta kazandı, geriye kalan 12 randevu ise eşitlikle sona erdi. Bu sezon ligde oynanan her iki mücadeleyi de ev sahipleri kazandı. Bursa'da Bursaspor 2-1, Adana'da ise Adana Demirspor sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

DEMİRSPOR EVİNDE ÜSTÜN

Adana'da oynanan maçlarda ise ev sahibi ekibin üstünlüğü öne çıkıyor. Daha önce oynanan 25 randevuda Adana temsilcisi evinde 13 kez kazandı. Bursaspor bu mücadelelerde 6 galibiyet elde ederken 6 mücadelede de eşitlikle sona erdi. Adana Demirspor, ligin normal sezonunda sahasındaki 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle en başarılı 6. ekip olurken; Bursaspor ise deplasmanda 17 maçta 7'şer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 3 beraberlikle en başarılı 8. ekip oldu.

HANGİ DURUMDA KİM FİNALE ÇIKACAK?

Mücadelenin, ilk maçta olduğu gibi golsüz eşitlikle sona ermesi halinde ise 15'er dakikalık uzatma bölümü oynanacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması durumunda, finale çıkan ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Uzatma süresi içerisinde eğer iki ekip eşit sayıda gol atarsa, rakip sahada atılan gol adedi fazla olan takım penaltıya geçilmeden turu atlayan taraf olacak.

  1. 26.07.2020
  2. Güncelleme: 26.07.2020 12:48
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