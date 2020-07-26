TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takım da belli oluyor. Play-off maçlarında ise yarı final heyecanı sürüyor. Adana Demirspor, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Bursaspor'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Futbolseverler heyecanla maçın sonucunu bekliyor. Peki, Adana Demirspor-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
TFF 1. Lig'de, play-off yarı final rövanş maçlarıyla heyecan sürüyor. Adana Demirspor, 0-0'ın rövanşında sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Rakibini eleyen takım finale yükselecek. Yarı finalin diğer ayağında ise Akhisarspor, 3-3'ün rövanşında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
ADANA DEMİRSPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Finalisti belirleyecek olan, Adana Demirspor'la Bursaspor'un 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacağı maç bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports Max 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
51. RANDEVU
İki takım, akşamki mücadele ile 51. kez resmi maçlarda karşı karşıya gelecek. Lig ve kupa maçları dahil daha önce oynanan 50 randevuda Bursaspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlılar 24 mücadeleden galibiyetle ayrılırken, Adana ekibi 14 maçta kazandı, geriye kalan 12 randevu ise eşitlikle sona erdi. Bu sezon ligde oynanan her iki mücadeleyi de ev sahipleri kazandı. Bursa'da Bursaspor 2-1, Adana'da ise Adana Demirspor sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
DEMİRSPOR EVİNDE ÜSTÜN
Adana'da oynanan maçlarda ise ev sahibi ekibin üstünlüğü öne çıkıyor. Daha önce oynanan 25 randevuda Adana temsilcisi evinde 13 kez kazandı. Bursaspor bu mücadelelerde 6 galibiyet elde ederken 6 mücadelede de eşitlikle sona erdi. Adana Demirspor, ligin normal sezonunda sahasındaki 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle en başarılı 6. ekip olurken; Bursaspor ise deplasmanda 17 maçta 7'şer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 3 beraberlikle en başarılı 8. ekip oldu.
HANGİ DURUMDA KİM FİNALE ÇIKACAK?
Mücadelenin, ilk maçta olduğu gibi golsüz eşitlikle sona ermesi halinde ise 15'er dakikalık uzatma bölümü oynanacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması durumunda, finale çıkan ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Uzatma süresi içerisinde eğer iki ekip eşit sayıda gol atarsa, rakip sahada atılan gol adedi fazla olan takım penaltıya geçilmeden turu atlayan taraf olacak.
- 26.07.2020
- Güncelleme: 26.07.2020 12:48
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adana Demirspor Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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