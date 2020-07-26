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26 Temmuz 2020, Pazar
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bileti kaptı

Adana Demir bileti kaptı

Mavi Şimşekler, 0-0’ın rövanşında Bursa’yı Erkan Zengin ve Rassoul’un golleriyle yenip finale çıktı.

TFF 1. Lig play-off yarı final mücadelesinde Adana Demirspor, 0-0'ın rövanşında evinde konuk ettiği Bursaspor'u 4-1 mağlup ederek final biletini kaptı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeledenin 55'inci dakikasında Erkan Zengin'in penaltı golüyle 1-0 öne geçen Mavi Şimşekler, 78'de Joher Rassol ile ikinci golü buldu. 89'da ikinci golün asistini yapan Berk Yıldız skoru 3-0'a taşıdı. Adana Demirspor'un tecrübeli golcüsü Mehmet Akyüz 90+7'de attığı golle skoru 4-0 yaptı. Bursaspor'un tek sayısını ise 90+12'de Serdar Özkan kaydetti.

ERKAN ZENGİN FAKTÖRÜ
'in tecrübeli ismi Erkan Zengin, dün geceye damga vurdu. Penaltı golüyle perdeyi açan 34 yaşındaki futbolcu, Berk Yıldız ve Mehmet Akyüz'ün gollerinin de asistini yaptı. Erkan Zengin, geceyi 1 gol, 2 asistle tamamladı.

DUMLUPINAR MUTLU
Daha önce Kayserispor ile Süper Lig'e çıkma sevincini yaşayan Adana Demir Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Bursa maçının ardından oyuncularını kutladı. Genç hoca, "İşimiz daha bitmedi. Finali de kazanmalıyız" diye konuştu.
  1. 26.7.2020
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