Adana Demir bileti kaptı
Mavi Şimşekler, 0-0’ın rövanşında Bursa’yı Erkan Zengin ve Rassoul’un golleriyle yenip finale çıktı.
ERKAN ZENGİN FAKTÖRÜ
Adana Demir'in tecrübeli ismi Erkan Zengin, dün geceye damga vurdu. Penaltı golüyle perdeyi açan 34 yaşındaki futbolcu, Berk Yıldız ve Mehmet Akyüz'ün gollerinin de asistini yaptı. Erkan Zengin, geceyi 1 gol, 2 asistle tamamladı.
DUMLUPINAR MUTLU
Daha önce Kayserispor ile Süper Lig'e çıkma sevincini yaşayan Adana Demir Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Bursa maçının ardından oyuncularını kutladı. Genç hoca, "İşimiz daha bitmedi. Finali de kazanmalıyız" diye konuştu.
- 26.7.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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