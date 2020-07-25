Boluspor'da Fırat Gül ile yollar ayrıldı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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'da ile yollar ayrıldı

Boluspor'da Fırat Gül ile yollar ayrıldı

1. Lig takımlarından 'da, sezonun tamamlanmasının ardından teknik direktör ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.

1. Lig takımlarından , teknik direktör ile yollarını ayırdı.

ekibi, sezonun tamamlanması ve alınan olağanüstü kongre kararının ardından teknik ekiple de yollarını ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Fırat Gül'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığı belirtilirken, kendisi ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Takım ,TFF 1. Lig'de topladığı 33 puanla ligde kalmayı başarmıştı.

  1. 25.07.2020
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