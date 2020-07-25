TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da, sezonun tamamlanmasının ardından teknik direktör Fırat Gül ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı.
Bolu ekibi, sezonun tamamlanması ve alınan olağanüstü kongre kararının ardından teknik ekiple de yollarını ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Fırat Gül'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığı belirtilirken, kendisi ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.
Takım ,TFF 1. Lig'de topladığı 33 puanla ligde kalmayı başarmıştı.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Boluspor'da Fırat Gül ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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