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24 Temmuz 2020, Cuma
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atakta

Samsun atakta

1. Lig'in yeni ekibi , transferde kolları sıvadı. Savunmanın soluna takviye yapmak isteyen kırmızı-beyazlılar, iki isme kanca attı.

1. Lig'in yeni ekibi , transferde kolları sıvadı. Savunmanın soluna takviye yapmak isteyen kırmızı-beyazlılar, iki isme kanca attı. Şimşekler'in listesinde Yeni 'dan (28) ve 'in şampiyonu 'den Aziz Behich (29) bulunuyor. Başkan Yüksel Yıldırım'ın teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda harekete geçeceği ve iki oyuncudan biriyle anlaşma sağlayacağı vurgulandı.
  1. 24.7.2020
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