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23 Temmuz 2020, Perşembe
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korumak istiyor

Menemen korumak istiyor

ilk kez mücadele ettiği 1. 'i 9. sırada bitiren 'de yönetim, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

ilk kez mücadele ettiği 1. 'i 9. sırada bitiren 'de yönetim, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Yönetimin ilk olarak teknik direktör Cenk Laleci'yi takımda tutmak için görüşmelere başlayacağı vurgulandı. Mustafa Çeçenoğlu'nun takımdan ayrılmasıyla harekete geçen yönetim diğer futbolcularla tek tek masaya oturacak.
  1. 23.7.2020
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