Cenk Lyon’da! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Cenk Lyon’da!

Cenk ’da!

Cenk Lyon’da!

Altaylı Cenk Özkacar, Fransız ekibine oldu. 4 Büyüklerin de istediği 19 yaşındaki stoper için 1 milyon 350 bin euro ödenecek.

1. Lig ekibi Altay'da top koşturan Cenk Özkacar, yolcusu... Sezon boyunca ismi 'de 4 anılan 19 yaşındaki genç futbolcu, dünyaca ünlü kulüp Olimpik 'a oldu. 2000 doğumlu stoper için 1 milyon 350 bin euro bonservis bedeli ödenecek. Fransız ekibiyle 5 yıllık sözleşme yapacak Cenk'in alacağı ücret ise açıklanmadı. Bu sezon ekibinde 12 lig, 4 maçında boy gösteren 1.90'lık stoper toplam 991 dakika sahada kalmıştı. Lyon'un, Cenk'i takıma kattıktan sonra 1 yıllığına Fransa'da bir kulübe kiralayacağı konuşuluyor.
  1. 23.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cenk Lyon’da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA