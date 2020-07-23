Bursa-Demir sessiz kaldı

TFF 1. Lig'in iki iddialı ekibi Bursaspor ile Adana Demirspor'un mücadelesinden gol sesi çıkmadı. Play-off yarı final ilk maçında iki takım da yakaladığı ataklardan sonuç alamadı. Konuk Adana Demir, 6'da Mehmet Akyüz ile gole yaklaştı. Bursa, 7'de Traore, 16'da Özer Hurmacı ve 20'de Burak'ın yakaladığı fırsatlardan yararlanamadı. İkinci yarıda da Bursa ataklarından sonuç çıkmayınca mücadele 0-0 berabere bitti. Timsah, az da olsa avantaj yakaladı. Deplasmanda alınacak gollü beraberlikler de Bursa'ya yarayacak.



RÖVANŞ PAZAR AKŞAMI

TFF 1. Lig play-off yarı final maçlarının rövanşları 26 Temmuz Pazar akşamı oynanacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Adana Demir-Bursa maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Akhisar'da oynanacak Akhisarspor-Karagümrük maçını Hüseyin Göçek yönetecek. İki mücadele de 21.00'de başlayacak.



BUZ: STRATEJİ DEĞİŞECEK

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Sahamızda gol yememek de önemli. Gollü beraberlik bize yarayacak. Rakibimiz bizi yenmek durumunda. Biz de ona göre strateji belirleyeceğiz. Bu maçta iyi bir mücadele ortaya koyduk. Gol yememek de önemliydi" dedi.



ADANA'DA AÇIK HAVADA KEYİF!

Adana Demirspor'un Bursaspor ile oynadığı play-off yarı final ilk maçına Adana halkı büyük ilgö gösterdi. Adanalı vatandaşlar, kentte kurulan dev ekranlarda araçlarında ve açık havada maçı takip ettiler. Pandemi sürecinde sinema etkinliklerinin yapıldığı alanda Adana Demir'in maçı gösterildi.