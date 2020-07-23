7. büyük olacağız

TFF 2. Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam açıklamalarda bulundu. Bu sezon takımı Süper Lig'e çıkarmak için mücadele edeceklerini söyleyen başarılı çalıştırıcı, transfer planlamasıyla ilgili de konuştu. Sağlam, "Başakşehir'den sonra Türkiye Süper Lig'in 7. şampiyonu olmak için planlamalarımızı yaptık. Bu doğrultuda bu sene bizim için çok önemliydi. Allah'a şükürler olsun ki hiçbir mahcubiyet yaşamadan planlarımızı tam anlamıyla işleterek şampiyon olduk ve 1. Lig'e çıktık" diye konuştu.



3-4 İSİMLE ANLAŞMAK ÜZEREYİZ

Bolu'da yeni sezon öncesi kampa giren kırmızı- beyazlılar, günde çift idman yapıyor. Büyük ciddiyetle çalıştıklarını aktaran Sağlam, takviyeler içinse şöyle konuştu: 7 oyuncu almayı planlıyoruz. Bununla alakalı çalışmamız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir isimle anlaştık, 3-4 isimle anlaşmak üzereyiz. Transferler arasında 5 yabancı oyuncu planlıyoruz. Belki bu sayı 6 da olabilir. Taraftarımız şundan emin olabilir; takımımıza katkı sağlayacak, bizi Süper Lig'e taşıyacak kalitede oyuncuları kadromuza katacağız.



RAKİPLER GÜÇLÜ

Ertuğrul Sağlam, "Altyapıdan 7 arkadaşımız da bizimle beraber. Hem onları A takıma hazırlayabilmek hem de devam edeceğimiz oyuncularla beraber yoğun dönemi geçirmeyi planlıyoruz. Çok daha güçlü takımlarla mücadele edeceğiz. Yeni sezon için hazırlıklarımıza biraz erken başladık çünkü önümüzdeki sene mücadele edeceğimiz rakiplerin neredeyse tamamına yakını şu anda maç oynuyor. Çok da fazla fiziksel kayba uğramadan bu mücadelenin içerisine girecekler. Bu yüzden erken başladık" dedi.



TARAFTARI ÖZLEDİK

Tecrübeli hoca, koronavirüs sürecine değinerek, "Bizim alanımızı salgın ciddi anlamda etkiledi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, düşük kapasiteli de olsa seyircili maçları başlatmak istediklerini söyledi. Bence çok makul bir yaklaşım. Ne televizyon başında izleyen ne kenardan maçları yöneten ne bizler ne de sahada oynayan oyuncular keyif alıyor. Yüzde 30 kapasiteli de olsa taraftarla oynanması bence futbolun seyir zevkini yükseltecek" diye konuştu.



ALTYAPIYA DEV YATIRIM

Samsunspor olarak ciddi anlamda bir altyapı organizasyonu içerisine girdiklerini aktaran Ertuğrul Sağlam, "Bu kadar ekonomik sıkıntı içerisinde yaklaşık 15 milyon lira harcayarak çok modern bir altyapı tesisi şu anda yapılıyor. Kendi geleceğimize çok olumlu bir şekilde katkı yapacak şekilde planlamaya başladık" şeklinde konuştu.

ŞİMŞEKLER'DE ÇİFT AYRILIK

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor, oyuncuları Gökhan Meral ve Ramazan Çevik'le yeni sezonda yola devam etmeme kararı aldı. Geçen hafta kadroda düşünülmeyen dört futbolcuyla yollarını ayıran kırmızıbeyazlı ekipte kontratı sona eren Ramazan Çevik'e yeni mukavele önerilmedi. Gökhan Meral'in kontratı ise oyuncuyla yapılan karşılıklı anlaşmayla feshedildi.