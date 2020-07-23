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23 Temmuz 2020, Perşembe
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15’lik çocukları ligde oynatıyoruz

15’lik çocukları ligde oynatıyoruz

Altınordu'da bu sezon 31 futbolcu forma giydi. En çok süre alan isim kaleci oldu.

Altınordu'da bu sezon 31 futbolcu forma giydi. En çok süre alan isim kaleci oldu. 33 maçta 2 bin 970 dakika sahada kalan Erentürk'ü 32 maçta 2 bin 880 dakika ile Sinan Osmanoğlu ve 32 maçta 2 bin 776 dakika ile takip etti. , "İlk üç dışında herkesin başarısız diye adlandırıldığı bir sistem var. Türk futbolu ve bu toprakların çocukları için yapılacak o kadar çok şey varken, tüm odağın şampiyonluk olması yanlış. Ravil Tagir ve Burak İnce gibi iki yıldız oyuncuyu 15-16 yaşlarında 1. Lig'de oynatmak, şampiyonluktan çok daha önemli" dedi.
  1. 23.7.2020
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