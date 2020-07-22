TFF 1. Lig'de play-off heyecanı başladı | CANLI
Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig'de play-off heyecanı başladı. Play-off yarı final ilk maçlarında Bursaspor-Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçları oynanıyor. Takımlar rövanş öncesi avantajlı bir skor için sahaya çıktı. Karşılaşmaların canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
TFF 1. Lig'de play-off heyecanı başladı. Hatayspor ve BŞB Eruzumspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off'ta yarı final ilk maçları start aldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan Bursaspor-Adana Demirspor maçını hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Vefa Stadı'nda oynanan Fatih Karagümrük-Akhisarspor karşılaşmasında ise Ali Palabıyık düdük çalıyor.
BURSASPOR-ADANA DEMİRSPOR CANLI
BURSASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ
Bursaspor: Çağlar, Shehu, Diarra, Anıl, Kerem Can, Tayfur, Burak A, Burak K, Traore, Özer, Seleznyov
Adana Demirspor: Kurtuluş, Mitrovic, Rassoul, Tarık Çamdal, Mehmet, Tevfik, Hasan, Berk, Erkan, Amat, Mehmet Akyüz
BURSASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bursaspor-Adana Demirspor maçı saat 21:00'de başladı ve beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanıyor.
FATİH KARAGÜMRÜK-AKHİSARSPOR CANLI
FATİH KARAGÜMRÜK-AKHİSARSPOR MAÇI 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Attamah, Yalçın, Alparslan, Ndao, Sabo, Zeki, Darri, Sobiech
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Eray, Onur, Tolga, Bertuğ, Uğur Arslan, Kadir, Bjarnason
FATİH KARAGÜMRÜK-AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı saat 21:00'de başladı ve beIN Sports Max 2'den canlı yayınlanıyor.
- 22.07.2020
- Güncelleme: 22.07.2020 20:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
TFF 1. Lig'de play-off heyecanı başladı | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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