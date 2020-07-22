TFF 1. Lig'de play-off heyecanı başladı | CANLI - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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1. Lig'de play-off heyecanı başladı | CANLI

TFF 1. Lig'de play-off heyecanı başladı | CANLI

'e yükselecek son takımın belirleneceği 1. Lig'de play-off heyecanı başladı. Play-off yarı final ilk maçlarında - ve -Akhisarspor maçları oynanıyor. Takımlar rövanş öncesi avantajlı bir skor için sahaya çıktı. Karşılaşmaların canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

1. Lig'de play-off heyecanı başladı. Hatayspor ve BŞB Eruzumspor'un ardından 'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off'ta yarı final ilk maçları start aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan - maçını hakem yönetiyor. Vefa Stadı'nda oynanan -Akhisarspor karşılaşmasında ise düdük çalıyor.

BURSASPOR-ADANA DEMİRSPOR CANLI


BURSASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Bursaspor: Çağlar, Shehu, Diarra, Anıl, Kerem Can, Tayfur, Burak A, Burak K, Traore, Özer, Seleznyov

Adana Demirspor: Kurtuluş, Mitrovic, Rassoul, Tarık Çamdal, Mehmet, Tevfik, Hasan, Berk, Erkan, Amat, Mehmet Akyüz

BURSASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bursaspor- maçı saat 21:00'de başladı ve beIN 1'den canlı yayınlanıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK-AKHİSARSPOR CANLI


FATİH KARAGÜMRÜK-AKHİSARSPOR MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Attamah, Yalçın, Alparslan, Ndao, Sabo, Zeki, Darri, Sobiech

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Eray, Onur, Tolga, Bertuğ, , Kadir, Bjarnason

FATİH KARAGÜMRÜK-AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı saat 21:00'de başladı ve beIN Sports Max 2'den canlı yayınlanıyor.

  1. 22.07.2020
  2. Güncelleme: 22.07.2020 20:58
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