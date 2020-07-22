TFF 1. Lig play-off maçları ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off etabında yarı finalin ilk maçları bu akşam yapılacak. Play-off yarı final ilk maçlarında Bursaspor ile Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek.

Bursaspor-Adana Demirspor maçı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Vefa Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük-Akhisarspor karşılaşmasını ise Ali Palabıyık yönetecek.

BURSASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Bursaspor: Çağlar, Shehu, Diarra, Anıl, Kerem Can, Tayfur, Burak A, Burak K, Traore, Özer, Seleznyov

Adana Demirspor: Kurtuluş, Mitrovic, Rassoul, Tarık Çamdal, Mehmet, Tevfik, Hasan, Berk, Erkan, Amat, Mehmet Akyüz

BURSASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bursaspor-Adana Demirspor maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak ve beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-AKHİSARSPOR MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Attamah, Yalçın, Alparslan, Ndao, Sabo, Zeki, Darri, Sobiech

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Eray, Onur, Tolga, Bertuğ, Uğur Arslan, Kadir, Bjarnason

FATİH KARAGÜMRÜK-AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı saat 21:00'de başlayacak ve beIN Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.