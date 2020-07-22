Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1'inci Lig'de Play-Off yarı finalinde Fatih Karagümrük ile Akhisarspor, Vefa Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Karagümrük normal sezonu 56 puanla 5. sırada bitirirken, Akhisarspor 57 puanla 4. oldu. Bu sezon ligde oynanan mücadelerde iki takım da birbirlerine karşı birer galibiyet aldı. İstanbul'daki maçta Akhisarspor 3-2 kazanırken Manisa'daki randevuyu Karagümrük 2-0 kazanmayı başardı.

FATİH KARAGÜMRÜK-AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-AKHİSARSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem, Attamah, Sabo, Zeki Yıldırım, Ndao, Darri, Emeghara

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Cocalic, Uğur Arslan, Kadir Keleş, Rotman, Bjarnason, Burhan Eşer, Ali Kaan Güneren, Erhan Çelenk, Bertuğ Bayar