Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmak için yarışan Fatih Karagümrük ve Akhisarspor Play-off yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Maçın muhtemel 11'leri, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1'inci Lig'de Play-Off yarı finalinde Fatih Karagümrük ile Akhisarspor, Vefa Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Karagümrük normal sezonu 56 puanla 5. sırada bitirirken, Akhisarspor 57 puanla 4. oldu. Bu sezon ligde oynanan mücadelerde iki takım da birbirlerine karşı birer galibiyet aldı. İstanbul'daki maçta Akhisarspor 3-2 kazanırken Manisa'daki randevuyu Karagümrük 2-0 kazanmayı başardı.
FATİH KARAGÜMRÜK-AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.
FATİH KARAGÜMRÜK-AKHİSARSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem, Attamah, Sabo, Zeki Yıldırım, Ndao, Darri, Emeghara
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Cocalic, Uğur Arslan, Kadir Keleş, Rotman, Bjarnason, Burhan Eşer, Ali Kaan Güneren, Erhan Çelenk, Bertuğ Bayar
- 22.07.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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