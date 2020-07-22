Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'den 'e çıkmak için yarışan ve Play-off yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Maçın muhtemel 11'leri, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1'inci Lig'de Play-Off yarı finalinde ile , Vefa Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Karagümrük normal sezonu 56 puanla 5. sırada bitirirken, Akhisarspor 57 puanla 4. oldu. Bu sezon ligde oynanan mücadelerde iki takım da birbirlerine karşı birer galibiyet aldı. İstanbul'daki maçta Akhisarspor 3-2 kazanırken Manisa'daki randevuyu Karagümrük 2-0 kazanmayı başardı.

FATİH KARAGÜMRÜK-AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-AKHİSARSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem, Attamah, Sabo, Zeki Yıldırım, Ndao, Darri, Emeghara

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Cocalic, Uğur Arslan, Kadir Keleş, Rotman, Bjarnason, Burhan Eşer, Ali Kaan Güneren, Erhan Çelenk, Bertuğ Bayar

  1. 22.07.2020
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