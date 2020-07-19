Osmanlıspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'in 34. haftasında Osmanlıspor, evinde Balıkesirspor'u ağırlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Osmanlıspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in son hafta maçında Osmanlıspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geliyor. TFF 1. Lig'den düşmemek için mücadele edecek olan Osmanlıspor mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.
OSMANLISPOR-BALIKESİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Osmanlıspor-Balıkesirspor maçı bugün 17:30'da Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.
OSMANLISPOR-BALIKESİRSPOR MAÇI 11'LERİ
Osmanlıspor: A. Türkaslan, A. Ülgen, M. Yiğit, T. Keskin, A. İyican, E Ayuk, M. Öztürk, A. Çetinkaya, D. Efe, B. Şimşek, E. Çetinkaya
Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Kağan Kayalı, Berat Aydoğdu, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Serdar Güncü, Görkem Fidan, Antonio Mrsic, Aly Malle, Foxi Kethevoama, Celal Emir Dede
- 19.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Osmanlıspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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