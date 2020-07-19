Osmanlıspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Osmanlıspor-Balıkesirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Osmanlıspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 34. haftasında , evinde 'u ağırlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Osmanlıspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in son hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. TFF 1. Lig'den düşmemek için mücadele edecek olan Osmanlıspor mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.

OSMANLISPOR-BALIKESİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Osmanlıspor-Balıkesirspor maçı bugün 17:30'da Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.

OSMANLISPOR-BALIKESİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Osmanlıspor: A. Türkaslan, A. Ülgen, M. Yiğit, T. Keskin, A. İyican, E Ayuk, M. Öztürk, A. Çetinkaya, D. Efe, B. Şimşek, E. Çetinkaya

Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Kağan Kayalı, Berat Aydoğdu, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Serdar Güncü, Görkem Fidan, Antonio Mrsic, Aly Malle, Foxi Kethevoama, Celal Emir Dede

  1. 19.07.2020
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