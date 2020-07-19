Hoşgeldin Dadaş

Hatayspor'dan sonra adını Süper Lig'e yazdıran ikinci ekip Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu. Sezonun son maçında Ümraniyspor'u konuk eden mavi-beyazlılar, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. 62 puanla ligi ikinci sırada tamlayan Doğu ekibi, 1 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e çıkmayı başardı. Doğu temsilcisi, en yakın rakibi Adana Demirspor'un 1 puan önünde mutlu sona ulaştı.

EMRAH YILDIZLAŞTI

Sezonun son sınavında Ümraniye'ye karşı maça hızlı başlayan Erzurumpor, 7. dakikada golü buldu. Ömer Şişmanoğlu'nun direkten dönen şutunu Emrah, kafayla filelere bıraktı: 1-0. 30'da kazanılan penaltıyı kullanan Hamroun, farkı ikiye çıkardı: 2-0. 56'da Muhammed Gönülaçar, Ümraniye'nen tek golünü attı: 2-1. 81'de Emrah, bir kez daha sahneye çıkarken, 88'de Sissoko, son sözü söyledi: 4-1.

KASAPOĞLU'NDAN KUTLAMA MESAJI

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Erzurumspor için mesaj yayımladı. Bakan Kasapoğlu, "Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve mavi beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a önümüzdeki sezon mücadele edeceği Süper Lig'de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN TEBRİK VE UYARI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurumspor'un başarısının ardından kutlayan ilk isimlerdendi. Bakan Koca, "Erzurumspor'u kutluyoruz. Erzurumspor camiasının bu başarıyı, salgın koşullarını dikkate alarak kutlayacağına inanıyoruz. Tedbirsiz kutlamalarla bu başarıya gölge düşürmeyelim" sözlerini sarfetti.