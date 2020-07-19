Hoşgeldin Dadaş
Doğu ekibi, son haftadada Ümraniyespor engelini aştı, sezonu ikinci tamamladı. Hatay’ın ardından 1. Lig’den çıkmayı başaran Erzurum, 1 yıl sonra tekrar Süper Lig’e adını yazdırdı.
Hatayspor'dan sonra adını Süper Lig'e yazdıran ikinci ekip Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu. Sezonun son maçında Ümraniyspor'u konuk eden mavi-beyazlılar, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. 62 puanla ligi ikinci sırada tamlayan Doğu ekibi, 1 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e çıkmayı başardı. Doğu temsilcisi, en yakın rakibi Adana Demirspor'un 1 puan önünde mutlu sona ulaştı.
EMRAH YILDIZLAŞTI
Sezonun son sınavında Ümraniye'ye karşı maça hızlı başlayan Erzurumpor, 7. dakikada golü buldu. Ömer Şişmanoğlu'nun direkten dönen şutunu Emrah, kafayla filelere bıraktı: 1-0. 30'da kazanılan penaltıyı kullanan Hamroun, farkı ikiye çıkardı: 2-0. 56'da Muhammed Gönülaçar, Ümraniye'nen tek golünü attı: 2-1. 81'de Emrah, bir kez daha sahneye çıkarken, 88'de Sissoko, son sözü söyledi: 4-1.
KASAPOĞLU'NDAN KUTLAMA MESAJI
Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Erzurumspor için mesaj yayımladı. Bakan Kasapoğlu, "Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve mavi beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a önümüzdeki sezon mücadele edeceği Süper Lig'de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
BAKAN KOCA'DAN TEBRİK VE UYARI!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurumspor'un başarısının ardından kutlayan ilk isimlerdendi. Bakan Koca, "Erzurumspor'u kutluyoruz. Erzurumspor camiasının bu başarıyı, salgın koşullarını dikkate alarak kutlayacağına inanıyoruz. Tedbirsiz kutlamalarla bu başarıya gölge düşürmeyelim" sözlerini sarfetti.
- 19.7.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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