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19 Temmuz 2020, Pazar
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Hak ederek dönüyoruz

Hak ederek dönüyoruz

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, kısa ve net konuştu: Geçtiğimiz yıl hak etmediğimiz şekilde ’den düştük. Başımız dik şekilde dönüyoruz.

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı. Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Özdilek, "Bir yıldır büyük bir emek vardı. Bunu şampiyonlukla taçlandırmak çok önemliydi. Ekibimi ve futbolcuları tebrik ediyorum. Başkanımızı tebrik ediyorum. En büyük övgüyü taraftarımız hak ediyor. Bize inançları hiç kaybolmadı. Hak edilmiş bir şampiyonluk var. Bu lige hakim olan bir teknik adam değilim ama burada ki dostlarımı kırmadan geldim. Geçen yıl hak etmediği yerden düşen takım bu yıl kafası dik ve hak ederek 'e geri döndü" açıklamasında bulundu.

  1. 19.7.2020
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