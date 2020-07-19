Hak ederek dönüyoruz
Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, kısa ve net konuştu: Geçtiğimiz yıl hak etmediğimiz şekilde Süper Lig’den düştük. Başımız dik şekilde dönüyoruz.
Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı. Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Özdilek, "Bir yıldır büyük bir emek vardı. Bunu şampiyonlukla taçlandırmak çok önemliydi. Ekibimi ve futbolcuları tebrik ediyorum. Başkanımızı tebrik ediyorum. En büyük övgüyü taraftarımız hak ediyor. Bize inançları hiç kaybolmadı. Hak edilmiş bir şampiyonluk var. Bu lige hakim olan bir teknik adam değilim ama burada ki dostlarımı kırmadan geldim. Geçen yıl hak etmediği yerden düşen takım bu yıl kafası dik ve hak ederek Süper Lig'e geri döndü" açıklamasında bulundu.
- 19.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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