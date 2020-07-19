Eskişehirspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Eskişehirspor - Boluspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eskişehirspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 34. haftasında , evinde 'u ağırlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Eskişehirspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in son maçında küme düşmeyi garantileyen ile karşı karşıya geliyor. Eskişehirspor TFF 1. Lig'de oynayacağı son maçı kazanarak lige veda etmek istiyor. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Emre Malok yönetecek.

ESKİŞEHİRSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor - Boluspor maçı bugün 17:30'da Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

ESKİŞEHİRSPOR - BOLUSPOR MAÇI 11'LERİ

Eskişehirspor: Melih, Bilal, Sezgin, Furkan, Erdal, Tolga, Berkay, Furgan, Bedirhan, Buğra, İbrahim Halil

Boluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Fethi Özer, Bilal Kısa, Burak Bekaroğlu, Hayrullah Bilazer, Melih, Mustafa Eskihellaç, Gökhan Sazdağı Mustafa Durak

  1. 19.07.2020
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