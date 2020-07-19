Eskişehirspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'in 34. haftasında Eskişehirspor, evinde Boluspor'u ağırlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Eskişehirspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in son maçında küme düşmeyi garantileyen Eskişehirspor ile Boluspor karşı karşıya geliyor. Eskişehirspor TFF 1. Lig'de oynayacağı son maçı kazanarak lige veda etmek istiyor. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Emre Malok yönetecek.
ESKİŞEHİRSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Eskişehirspor - Boluspor maçı bugün 17:30'da Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.
ESKİŞEHİRSPOR - BOLUSPOR MAÇI 11'LERİ
Eskişehirspor: Melih, Bilal, Sezgin, Furkan, Erdal, Tolga, Berkay, Furgan, Bedirhan, Buğra, İbrahim Halil
Boluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Fethi Özer, Bilal Kısa, Burak Bekaroğlu, Hayrullah Bilazer, Melih, Mustafa Eskihellaç, Gökhan Sazdağı Mustafa Durak
- 19.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eskişehirspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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