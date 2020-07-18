Süper Lig'e çıkacak ikinci takım belli oluyor | CANLI

TFF 1. Lig'de son hafta karşılaşmaları sonucu Hatayspor ile birlikte Süper Lig'e çıkacak ikinci takımın kim olacağı belli oluyor. Son hafta maçlarında Hatayspor-Bursaspor, Fatih Karagümrük-Adanaspor, Giresunspor-Altay, Akhisarspor-Keçiörengücü ve BB. Erzurumspor-Ümraniyespor kozlarını paylaşıyor.

Süper Lig'e çıkacak ikinci takımın ve play-off'ların şekilleneceği TFF 1. Lig 34. hafta maçlarının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

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