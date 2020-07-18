Süper Lig'e çıkacak ikinci takım belli oluyor | CANLI
TFF 1. Lig'de son hafta müsabakaları ile birlikte heyecan tavan yapmış durumda. Şimdiye kadar ligi 1. sırada bitirmeyi garantilen Hatayspor, Süper Lig biletini almıştı. Bugün oynanan karşılaşmaların sonucuna göre üst lige çıkacak bir takım daha belli oluyor. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan TFF 1. Lig'deki son hafta karşılaşmalarının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
TFF 1. Lig'de son hafta karşılaşmaları sonucu Hatayspor ile birlikte Süper Lig'e çıkacak ikinci takımın kim olacağı belli oluyor. Son hafta maçlarında Hatayspor-Bursaspor, Fatih Karagümrük-Adanaspor, Giresunspor-Altay, Akhisarspor-Keçiörengücü ve BB. Erzurumspor-Ümraniyespor kozlarını paylaşıyor.
Süper Lig'e çıkacak ikinci takımın ve play-off'ların şekilleneceği TFF 1. Lig 34. hafta maçlarının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
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- 18.07.2020
- Güncelleme: 18.07.2020 17:29
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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