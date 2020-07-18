Süper Lig'e çıkacak ikinci takım belli oluyor | CANLI - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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'e çıkacak ikinci takım belli oluyor | CANLI

Süper Lig'e çıkacak ikinci takım belli oluyor | CANLI

1. Lig'de son hafta müsabakaları ile birlikte heyecan tavan yapmış durumda. Şimdiye kadar ligi 1. sırada bitirmeyi garantilen Hatayspor, biletini almıştı. Bugün oynanan karşılaşmaların sonucuna göre üst lige çıkacak bir takım daha belli oluyor. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan TFF 1. Lig'deki son hafta karşılaşmalarının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

1. Lig'de son hafta karşılaşmaları sonucu Hatayspor ile birlikte 'e çıkacak ikinci takımın kim olacağı belli oluyor. Son hafta maçlarında Hatayspor-, Fatih Karagümrük-, Giresunspor-Altay, Akhisarspor-Keçiörengücü ve BB. Erzurumspor-Ümraniyespor kozlarını paylaşıyor.

Süper Lig'e çıkacak ikinci takımın ve play-off'ların şekilleneceği TFF 1. Lig 34. hafta maçlarının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

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  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 18.07.2020 17:29
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