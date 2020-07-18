TFF 1. Lig'in 34. haftasında Hatayspor, sahasında Bursaspor'u ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor-Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 34. haftasında şampiyon Hatayspor, sahasında Bursaspor ile karşılaşacak. TFF 1.Lig'de sezonun son karşılaşmasında Bursaspor mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maçı İzmir bölgesi üst klasman hakemi Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bursaspor adeta bir mucizeyi gerçekleştirmek istiyor. Bursaspor, Hatayspor karşısında kazanıp ikincilik için üzerindeki rakipler BB Erzurum, Adana Demir ve Akhisar'ın kaybetmesini bekleyecek.
HATAYSPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hatayspor-Bursaspor maçı 17:30'da Bein Sports HD 1'de canlı yayınlanacak.
- 18.07.2020
- Hatayspor-Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Giresunspor-Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: UEFA kaybedilen iki davanın paniğini yaşıyor
- Fatih Karagümrük-Adanaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
- Beşiktaş'a Ruslar çalım attı! Süper yeteneğin yeni takımı...
- Galatasaray ve Göztepe masaya oturuyor! Maç sonrası transfer görüşmesi...
- Beşiktaş savunmayı yeniden inşa ediyor! 2 ayrılık 2 transfer
- Sergen Yalçın ve Tahir Karapınar karşı karşıya! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri
- Galatasaray taraftarı onu istiyor! "Arda Turan gelmezse..."
- Derbi öncesi transfer savaşı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hatayspor-Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.