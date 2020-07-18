Hatayspor-Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Hatayspor-Bursaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hatayspor-Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 34. haftasında , sahasında 'u ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor-Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 34. haftasında şampiyon , sahasında ile karşılaşacak. TFF 1.Lig'de sezonun son karşılaşmasında Bursaspor mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maçı İzmir bölgesi üst klasman hakemi Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bursaspor adeta bir mucizeyi gerçekleştirmek istiyor. Bursaspor, Hatayspor karşısında kazanıp ikincilik için üzerindeki rakipler BB Erzurum, Adana Demir ve Akhisar'ın kaybetmesini bekleyecek.

HATAYSPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hatayspor-Bursaspor maçı 17:30'da Bein Sports HD 1'de canlı yayınlanacak.

  1. 18.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hatayspor-Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA