Hatayspor-Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 34. haftasında şampiyon Hatayspor, sahasında Bursaspor ile karşılaşacak. TFF 1.Lig'de sezonun son karşılaşmasında Bursaspor mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maçı İzmir bölgesi üst klasman hakemi Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bursaspor adeta bir mucizeyi gerçekleştirmek istiyor. Bursaspor, Hatayspor karşısında kazanıp ikincilik için üzerindeki rakipler BB Erzurum, Adana Demir ve Akhisar'ın kaybetmesini bekleyecek.

HATAYSPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hatayspor-Bursaspor maçı 17:30'da Bein Sports HD 1'de canlı yayınlanacak.