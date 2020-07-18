TFF 1. Lig'in 34. haftasında Hatayspor, Antakya Atatürk Stadyumu'nda konuk ettiği Bursaspor'u Gökhan Karadeniz, Buğra Çağıran ve Selim Ilgaz'ın golleriyle 3-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 34. haftasında Hatayspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi.
Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 3-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Gökhan Karadeniz, Buğra Çağıran ve Selim Ilgaz kaydederken, deplasman takımının tek sayısı Tayfur Bingöl'den geldi.
Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu garantileyen Hatayspor Süper Lig biletini direkt olarak cebine koyarken, sezonu 6. tamamlayan Bursaspor play-off mücadelesi verecek.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 18.07.2020 20:07
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hatayspor 3-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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