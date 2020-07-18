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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Şampiyondan galibiyetli kapanış!

3-1 | MAÇ SONUCU

Hatayspor 3-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 34. haftasında , Antakya Atatürk Stadyumu'nda konuk ettiği 'u Gökhan Karadeniz, Buğra Çağıran ve Selim Ilgaz'ın golleriyle 3-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Gökhan Karadeniz, Buğra Çağıran ve Selim Ilgaz kaydederken, deplasman takımının tek sayısı Tayfur Bingöl'den geldi.

Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu garantileyen Hatayspor Süper Lig biletini direkt olarak cebine koyarken, sezonu 6. tamamlayan Bursaspor play-off mücadelesi verecek.

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 18.07.2020 20:07
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