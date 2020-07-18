Giresunspor-Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Giresunspor-Altay maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giresunspor-Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 34. haftasında , evinde 'ı ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük-Adanaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Play-off hedefindeki Altay mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Karşılaşma, Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Orta hakem Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını, Soner Maraş ve Anıl Usta yapacak.

GİRESUNSPOR-ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Giresunspor-Altay maçı 17:30'da Bein Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 18.07.2020 15:36
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