Giresunspor-Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Altay karşı karşıya geliyor. Play-off hedefindeki Altay mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Karşılaşma, Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Orta hakem Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını, Soner Maraş ve Anıl Usta yapacak.

GİRESUNSPOR-ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Giresunspor-Altay maçı 17:30'da Bein Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.