Giresunspor 1-2 Altay | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Giresunspor'a konuk olan Altay, rakibini 2-1 mağlup etmesine rağmen play-off biletini alamadı. İzmir ekibi sezonu 54 puanla 7. sırada tamamladı.
TFF 1. Lig'de play-off şansını son maça taşıyan Altay, konuk olduğu Giresunspor'u 2-1 mağlup etmesine rağmen hedefine ulaşamadı.
İzmir ekibi, play-off için çekiştiği Karagümrük'ün de kazanmasıyla yarış dışında kaldı.
Altay'a 3 puanı getiren golleri Paixao ve Özgür Özkaya kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı Del Valle'den geldi.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 18.07.2020 20:02
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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