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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Altay'dan buruk zafer!

1-2 | MAÇ SONUCU

Giresunspor 1-2 Altay | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 34. ve son haftasında 'a konuk olan , rakibini mağlup etmesine rağmen play-off biletini alamadı. ekibi sezonu 54 puanla 7. sırada tamamladı.

1. Lig'de play-off şansını son maça taşıyan , konuk olduğu 'u mağlup etmesine rağmen hedefine ulaşamadı.

ekibi, play-off için çekiştiği Karagümrük'ün de kazanmasıyla yarış dışında kaldı.

Altay'a 3 puanı getiren golleri Paixao ve kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı Del Valle'den geldi.

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 18.07.2020 20:02
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