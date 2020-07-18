Fatih Karagümrük-Adanaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük-Adanaspor'u konuk edecek. Play-off mücadelesi veren Karagümrük, kendi evinde küme düşen Adanaspor'u ağırlayacak. Karagümrük, ligde 53 puanla 6.sırada bulunuyor. Fatih Karagümrük'ün hedefi mutlak 3 puanı kazanarak play-off mücadelesine dahil olmak olacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük-Adanaspor maçı 17:30'da Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.