B.B. Erzurumspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig B.B. Erzurumspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

B.B. - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

B.B. Erzurumspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 34. haftasında B.B. , sahasında 'u ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, B.B. Erzurumspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BB TFF 1. Lig'in en kritik mücadelesinde 'u ağırlayacak. B.B. Erzurumspor eğer kazanırsa Hatayspor'un ardından Süper Lig'e çıkan 2. takım olacak. Kaybetmesi ve takipteki rakiplerinin kazanması durumunda yoluna play-off ile devam edecek.

B.B. ERZURUMSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Ümraniyespor maçı bugün saat 17:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 18.07.2020 15:10
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