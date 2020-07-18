B.B. Erzurumspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'in 34. haftasında B.B. Erzurumspor, sahasında Ümraniyespor'u ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, B.B. Erzurumspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
BB Erzurumspor TFF 1. Lig'in en kritik mücadelesinde Ümraniyespor'u ağırlayacak. B.B. Erzurumspor eğer kazanırsa Hatayspor'un ardından Süper Lig'e çıkan 2. takım olacak. Kaybetmesi ve takipteki rakiplerinin kazanması durumunda yoluna play-off ile devam edecek.
B.B. ERZURUMSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
BB Erzurumspor - Ümraniyespor maçı bugün saat 17:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 18.07.2020 15:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
B.B. Erzurumspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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