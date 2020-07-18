B.B. Erzurumspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BB Erzurumspor TFF 1. Lig'in en kritik mücadelesinde Ümraniyespor'u ağırlayacak. B.B. Erzurumspor eğer kazanırsa Hatayspor'un ardından Süper Lig'e çıkan 2. takım olacak. Kaybetmesi ve takipteki rakiplerinin kazanması durumunda yoluna play-off ile devam edecek.

B.B. ERZURUMSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Ümraniyespor maçı bugün saat 17:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.