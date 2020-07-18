Akhisarspor-Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'in 34. haftasında Akhisarspor, evinde Keçiörengücü'nü ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Akhisarspor-Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'e dönmek mücadele eden Akhisarspor, final gibi son hafta maçına çıkacak. TFF 1. Lig'de 2. sırada yer alan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un 2 puan gerisinde yer alan 3. sıradaki Adana Demirspor ile arasında 1 puan bulunan Akhisarspor, Keçiörengücü'nü hedefine ulaşmak için ağırlayacak. Ligde üst üste 4 galibiyet alan Akhisarspor, son haftaya 57 puanla dördüncü sırada girdi. Keçiörengücü maçını kazanması halinde rakiplerinin puan kaybını bekleyecek olan Akhisarspor mucizeye imza atmak istiyor.
AKHİSARSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Akhisarspor-Keçiörengücü maçı 17:30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.
- 18.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Akhisarspor-Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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