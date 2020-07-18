Akhisarspor-Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Akhisarspor-Keçiörengücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Akhisarspor- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Akhisarspor-Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Akhisarspor, evinde 'nü ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Akhisarspor-Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'e dönmek mücadele eden Akhisarspor, final gibi son hafta maçına çıkacak. TFF 1. Lig'de 2. sırada yer alan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un 2 puan gerisinde yer alan 3. sıradaki ile arasında 1 puan bulunan Akhisarspor, 'nü hedefine ulaşmak için ağırlayacak. Ligde üst üste 4 galibiyet alan Akhisarspor, son haftaya 57 puanla dördüncü sırada girdi. Keçiörengücü maçını kazanması halinde rakiplerinin puan kaybını bekleyecek olan Akhisarspor mucizeye imza atmak istiyor.

AKHİSARSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Akhisarspor-Keçiörengücü maçı 17:30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

  1. 18.07.2020
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