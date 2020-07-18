Adana Demirspor-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor'u ağırlıyor. Süper Lig'e yükselebilmek adına en kritik mücadelelerden biri olan Adana Demirspor-İstanbulspor maçının yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Adana Demirspor - İstanbulspor maçı TFF 1. Lig'in en kritik maçlarından birisi olacak. Mutlak 3 paun için sahaya çıkacak olan Adana Demirspor, Erzurumspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. TFF 1. Lig'i 1. ve 2. bitiren takımlar doğrudan Süper Lig'e yükseliyor. Geride kalan 4 takım ise play-off mücadelesi verecek ve bu mücadeleyi kazanan 1 takım Süper Lig'e yükselecek. geçen hafta Ümraniyespor'u 3-2 yenen Adana Demirspor, şampiyonluğu garantileyen 63 puanlı Hatayspor ve 59 puanla ikinci Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından 58 puanla 3. sırada bulunuyor.
ADANA DEMİRSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 1. Lig'in 34. Hafta mücadelesinde Adana Demirspor, İstanbulspor'u konuk edecek. 18 Temmuz Cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports 3 kanalında canlı izlenebilecek
- 18.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adana Demirspor-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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