Adana Demirspor-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor - İstanbulspor maçı TFF 1. Lig'in en kritik maçlarından birisi olacak. Mutlak 3 paun için sahaya çıkacak olan Adana Demirspor, Erzurumspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. TFF 1. Lig'i 1. ve 2. bitiren takımlar doğrudan Süper Lig'e yükseliyor. Geride kalan 4 takım ise play-off mücadelesi verecek ve bu mücadeleyi kazanan 1 takım Süper Lig'e yükselecek. geçen hafta Ümraniyespor'u 3-2 yenen Adana Demirspor, şampiyonluğu garantileyen 63 puanlı Hatayspor ve 59 puanla ikinci Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından 58 puanla 3. sırada bulunuyor.

ADANA DEMİRSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 34. Hafta mücadelesinde Adana Demirspor, İstanbulspor'u konuk edecek. 18 Temmuz Cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports 3 kanalında canlı izlenebilecek