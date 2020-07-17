Menemenspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'in 34. haftasında Menemenspor, evinde Altınordu'yu ağırlıyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Menemenspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de sezon 34.haftada oynanacak maçlarla tamamlanacak. 34. haftanın açılış maçında bu akşam Menemenspor, Altınordu'yu konuk edecek. İki takımda lige kalmayı garantiledi ve son maçı kazanarak ligi kapatmak istiyor. Mücadeleyi Direnç Tosunoğlu yönetecek. Tosunoğlu'nun yardımcılıklarını Mürvet Yavuztürk ve Hüsnü Emre Çelimli yapacak. Dördüncü hakem olarak da Ferhan Kestanlıoğlu görev alacak.
MENEMENSPOR-ALTINORDU MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Menemenspor-Altınordu maçı bu akşam saat 20:00'da Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.
- 17.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Menemenspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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