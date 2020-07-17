Menemenspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Menemenspor-Altınordu maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Menemenspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 34. haftasında , evinde 'yu ağırlıyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Menemenspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de sezon 34.haftada oynanacak maçlarla tamamlanacak. 34. haftanın açılış maçında bu akşam , 'yu konuk edecek. İki takımda lige kalmayı garantiledi ve son maçı kazanarak ligi kapatmak istiyor. Mücadeleyi Direnç Tosunoğlu yönetecek. Tosunoğlu'nun yardımcılıklarını Mürvet Yavuztürk ve Hüsnü Emre Çelimli yapacak. Dördüncü hakem olarak da Ferhan Kestanlıoğlu görev alacak.

MENEMENSPOR-ALTINORDU MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Menemenspor-Altınordu maçı bu akşam saat 20:00'da Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

  1. 17.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemenspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA