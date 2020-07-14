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14 Temmuz 2020, Salı
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Kalp dayanmaz

Kalp dayanmaz

’dan sonra direkt çıkmaya 4 aday var. 59 puanla ikinci sıranın en büyük favorisi. , Akhisar ve ise pusuda.

1. Lig'den 'e direkt yükselecek ikinci takım son haftaya kaldı. 59 puanlı , Ümraniye'yi yenerse Süper Lig'e yükselecek. 58 puanlı ise 'u geçip, Erzurum'un puan kaybetmesini bekleyecek. 57 puanlı Akhisar ise K.Gücü'nü devirip 60 puana yükselirse, üstündekilerin kaybını bekleyecek. Akhisar'ın, Erzurum'la ikili averajı eşit ancak genel gol averajında 5 geride bulunuyor. Direkt çıkmak için iddiası bulunsa da şansı en az olarak gözüken ekip ise 56 puanlı . Yeşil- beyazlılar, 'ı en az 2 farkla devirip, 3 takımın yenilmesini bekleyecek. Alt tarafta ise ve Adana'dan sonra düşecek son takım Osmanlı ya da olacak.

PLAY-OFF'A SON BİLETE İKİ ADAY
Ligde play-off'u garantileyen 4 takım var. Erzurum, Adana Demir, Akhisar ve Bursa'dan biri direkt yükseleceği için play-off için bir sıra boşa çıkacak. 53 puanlı Karagümrük ile 51 puanlı Altay son bileti almak için savaşacak.

  1. 14.7.2020
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