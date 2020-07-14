Kalp dayanmaz
Hatay’dan sonra direkt çıkmaya 4 aday var. Erzurum 59 puanla ikinci sıranın en büyük favorisi. Adana Demir, Akhisar ve Bursa ise pusuda.
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e direkt yükselecek ikinci takım son haftaya kaldı. 59 puanlı Erzurum, Ümraniye'yi yenerse Süper Lig'e yükselecek. 58 puanlı Adana Demir ise İstanbul'u geçip, Erzurum'un puan kaybetmesini bekleyecek. 57 puanlı Akhisar ise K.Gücü'nü devirip 60 puana yükselirse, üstündekilerin kaybını bekleyecek. Akhisar'ın, Erzurum'la ikili averajı eşit ancak genel gol averajında 5 geride bulunuyor. Direkt çıkmak için iddiası bulunsa da şansı en az olarak gözüken ekip ise 56 puanlı Bursa. Yeşil- beyazlılar, Hatay'ı en az 2 farkla devirip, 3 takımın yenilmesini bekleyecek. Alt tarafta ise Eskişehir ve Adana'dan sonra düşecek son takım Osmanlı ya da Bolu olacak.
PLAY-OFF'A SON BİLETE İKİ ADAY
Ligde play-off'u garantileyen 4 takım var. Erzurum, Adana Demir, Akhisar ve Bursa'dan biri direkt yükseleceği için play-off için bir sıra boşa çıkacak. 53 puanlı Karagümrük ile 51 puanlı Altay son bileti almak için savaşacak.
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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