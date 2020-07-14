Kalp dayanmaz

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e direkt yükselecek ikinci takım son haftaya kaldı. 59 puanlı Erzurum, Ümraniye'yi yenerse Süper Lig'e yükselecek. 58 puanlı Adana Demir ise İstanbul'u geçip, Erzurum'un puan kaybetmesini bekleyecek. 57 puanlı Akhisar ise K.Gücü'nü devirip 60 puana yükselirse, üstündekilerin kaybını bekleyecek. Akhisar'ın, Erzurum'la ikili averajı eşit ancak genel gol averajında 5 geride bulunuyor. Direkt çıkmak için iddiası bulunsa da şansı en az olarak gözüken ekip ise 56 puanlı Bursa. Yeşil- beyazlılar, Hatay'ı en az 2 farkla devirip, 3 takımın yenilmesini bekleyecek. Alt tarafta ise Eskişehir ve Adana'dan sonra düşecek son takım Osmanlı ya da Bolu olacak.

PLAY-OFF'A SON BİLETE İKİ ADAY

Ligde play-off'u garantileyen 4 takım var. Erzurum, Adana Demir, Akhisar ve Bursa'dan biri direkt yükseleceği için play-off için bir sıra boşa çıkacak. 53 puanlı Karagümrük ile 51 puanlı Altay son bileti almak için savaşacak.