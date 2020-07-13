Yevhen Seleznov gollerle döndü
Liglerin yeniden başlamasının ardından ilk kez ilk 11'de forma giyen Ukraynalı futbolcu, 2 kez fileleri havalandırarak gol hasretine de son verdi. Dün 2 gol kaydeden Seleznov, 3 net gol fırsatından da faydalanamadı.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ekol Göz Menemenspo ile 2-2 berabere kalan Bursaspor'da, Yevhen Seleznov uzun bir aranın ardından fileleri havalandırdı. 4 karşılaşmanın ardından ilk kez ilk 11'de forma giyen Ukraynalı santrfor, 24 ve 40. dakikalarda kaydettiği penaltı golleriyle hasrete son verdi. Ligde en son 14 Mart'ta oynanan Boluspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyme şansı bulan tecrübeli futbolcu, daha sonra oynanan Keçiörengücü, Adanaspor, Giresunspor ve Altınordu maçlarında ilk 11'de kendisine yer bulamamıştı. Dün 2 gol kaydeden Seleznov, 3 net gol fırsatından da faydalanamadı.
- 13.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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