Adanaspor'un hocasından Eze'ye sert sözler! "Türkiye'ye sokmasınlar" - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Rakibinin ayağını kıran futbolcusuna sert çıktı! "Türkiye'ye sokmasınlar"

'un hocasından 'ye sert sözler! "'ye sokmasınlar"

Adanaspor'un hocasından Eze'ye sert sözler! "Türkiye'ye sokmasınlar"

1. Lig'e veda eden 'un teknik direktörü , Hataysporlu Hamza Gür'ün ayağını kırarak kırmızı kart gören oyuncusu için oldukça sert sözler söyledi.

1. Lig ekiplerinden Teknik Direktörü , Hatayspor'la oynadıkları maç sonrası rakibini kutlayıp 'de başarılar diledi. "Bu maç ligin özeti gibi oldu" ifadesini kullanan Demirbakan, kırmızı kart gören oyuncusu 'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

Demirbakan, Eze'nin saha içinde ve dışındaki tutum ve davranışlarından rahatsız olduğunu belirterek, maçta oynatacak oyuncu seçeneğinin fazla olmaması nedeniyle kendisine kadroda yer verdiğini kaydetti.

Basit pozisyonlardan yararlanamadıklarını ve rakiplerinin "bedava" bir gol bulduğunu ifade eden Demirbakan, "Benim için bulunduğum kulübün manevi şahsiyeti önemlidir. Onu korumak için oynarım. Ekmek parası kazanıyorsam o kulüpten onun manevi değerlerine saygı gösteririm. Bu takıma kimler geldi kimler gitti. Eze'ye mi kaldı bu kulüp? Ağrıma giden bu. Tam açıdan bakarsak hatanın çoğunluğu bu adamda. Bütün konuşmamı da buna ayırdım. Olmadı. Buradan taraftara ve yönetime teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Demirbakan sözlerini, "Adanaspor'un bu duruma düşmesinin birinci sebebi Eze'dir. Hep rakibe hizmet ediyor stoper gibi. Gitti çocuğun ayağını kırdı. Bu gibi insanları 'ye sokmasınlar" diyerek noktaladı.

  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 10:44
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