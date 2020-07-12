Ümraniyespor-Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor, evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor-Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de 33.hafta maçında Ümraniyespor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Ümraniyespor 44 puanla sekizinci sırada yer alırken, Adana Demirspor 55 punla üçüncü sırada yer alıyor. BB Erzurumspor'un sadece 1 puan gerisinde bulunan Adana Demirspor, Ümraniyespor deplesmanında mutlak 3 puan almak ve şampiyonluk hedefine yaklaşmak istiyor.
ÜMRANİYESPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor-Adana Demirspor maçı bugün saat 17:30'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
- 12.07.2020
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Ümraniyespor-Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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