Keçiörengücü-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Keçiörengücü, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Keçiörengücü-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de play-off hedefindeki kulüplerden Fatih Karagümrük zorlu Keçiörengücü deplasmanına çıkıyor. Fatih Karagümrük'te hedef mutlak 3 puan alarak yoluna play-off'ta devam etmek.
KEÇİÖRENGÜCÜ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Keçiörengücü-Fatih Karagümrük maçı bugün saat 17:30'da Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.
- 12.07.2020
- Bursaspor-Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
- Boluspor-Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Altınordu-Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Altay-B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Adanaspor-Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Fenerbahçe haberi: Acı tablo! ''Formaya sahip çıkmayanlar..."
- Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sürprizi! Yeni sözleşme...
- Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'dan 6 flaş karar!
- Fenerbahçe'den tarihi transfer çıkarması! Erol Bulut ve o isimler...
- Beşiktaş Mensah transferi için gemileri yaktı! "Onu ver ve seç beğen al"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Keçiörengücü-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.