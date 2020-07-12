Bursaspor-Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bu sezon Süper Lig'e geri dönmekten başka bir şey düşünmeyen Bursaspor, iç sahadaki son maçında bugün İzmir temsilcisi Ekol Göz Menemenspor'u ağırlayacak. Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak maçı Aydın bölgesi üst klasman hakemi Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Bilal Gölen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak. Bahattin Şimşek ilk kez Bursaspor maçında düdük çalacak.

BURSASPOR-MENEMENSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bursaspor-Menemenspor maçı bugün saat 17:30'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.