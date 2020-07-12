Boluspor-Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de 56 puanla ikinci sıradaki Erzurumspor'un 2 puan gerisinde, 54 puanla beşinci basamaktaki Akhisarspor, ligde kalma yarışı veren Boluspor ile karşılaşacak. İki takımda da hedef mutlak 3 puan alarak rahat bir nefes almak.

BOLUSPOR-AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Boluspor-Akhisarspor maçı bugün 17:30'da Bein Connect'te canlı yayınlanacak.