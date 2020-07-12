Altınordu-Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Altınordu, evinde Giresunspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altınordu-Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde 14. sırada yer alan Altınordu ile 10. sırada yer alan Giresunspor karşı karşıya geliyor. İki takımda da hedef mutlak galibiyet.
ALTINORDU-GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Altınordu - Giresunspor maçı 12 Temmuz 17.30'da başlayacak. Karşılaşma, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek. Burak Şeker'in yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Furkan Ürün üstlenecek. Karşılaşma Bein Connect üzerinden canlı yayınlanacak.
- 12.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altınordu-Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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