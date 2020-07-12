Altınordu-Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Altınordu-Giresunspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Altınordu-Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 33. haftasında , evinde 'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altınordu-Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde 14. sırada yer alan ile 10. sırada yer alan karşı karşıya geliyor. İki takımda da hedef mutlak galibiyet.

ALTINORDU-GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altınordu - Giresunspor maçı 12 Temmuz 17.30'da başlayacak. Karşılaşma, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek. Burak Şeker'in yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Furkan Ürün üstlenecek. Karşılaşma Bein Connect üzerinden canlı yayınlanacak.

  1. 12.07.2020
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