Altay-B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Süper Lig'e çıkma yolunda yarışan 2 takım karşı karşıya gelecek. Son 2 haftaya Play-Off hattının 2 puan gerisinde 7. sırada giren Altay, liderlik yarışındaki Erzurumspor'u konuk ediyor. Bu maçtan beraberlikle ayrılması durumunda ilk 6 şansını matematiksel olarak kaybetme riskiyle karşı karşıya olan Altay, 3 puanı alarak play-off'a kalmak istiyor.

ALTAY-B.B. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altay-B.B. Erzurumspor maçı bugün saat 17:30'da Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.