Altay-B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Altay, evinde B.B. Erzurumspor'u ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altay-B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Süper Lig'e çıkma yolunda yarışan 2 takım karşı karşıya gelecek. Son 2 haftaya Play-Off hattının 2 puan gerisinde 7. sırada giren Altay, liderlik yarışındaki Erzurumspor'u konuk ediyor. Bu maçtan beraberlikle ayrılması durumunda ilk 6 şansını matematiksel olarak kaybetme riskiyle karşı karşıya olan Altay, 3 puanı alarak play-off'a kalmak istiyor.
ALTAY-B.B. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Altay-B.B. Erzurumspor maçı bugün saat 17:30'da Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.
- 12.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altay-B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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