TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor, sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adanaspor-Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Lider Hatayspor, küme düşmeyi garantileyen rakibi Adanaspor ile karşılaşacak. Geçen yıl Süper Lig biletini play-off finalinde penaltılarda kaybeden Hatayspor, ligden düşen Adanaspor deplasmanında 3 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Hatayaspor'un olası bir puan kaybında 34. haftada hesaplar iyice karışacak.
ADANASPOR-HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Adanaspor-Hatayspor maçı 17:30'da Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.
- 12.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adanaspor-Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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