Adanaspor-Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Adanaspor-Hatayspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adanaspor-Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 33. haftasında , sahasında 'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adanaspor-Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. Lider , küme düşmeyi garantileyen rakibi ile karşılaşacak. Geçen yıl Süper Lig biletini play-off finalinde penaltılarda kaybeden Hatayspor, ligden düşen Adanaspor deplasmanında 3 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Hatayaspor'un olası bir puan kaybında 34. haftada hesaplar iyice karışacak.

ADANASPOR-HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adanaspor-Hatayspor maçı 17:30'da Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.

  1. 12.07.2020
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