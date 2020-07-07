Ravil Tagir'in sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı
TFF 1. Lig'in başarılı ekiplerinden Altınordu, birçok dev kulübü peşine takan ve 2021-2022 sezonuna kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Ravil Tagir'in sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını bildirdi.
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki Ravil Tagir'in ailesinin genç oyuncunun sözleşmesini bir yıl daha uzattığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ravil Tagir'in babası Gülali Tagir, Ravil'in kariyeri konusunda tek yetkinin Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'da olduğunu aktardı.
Özkan'ın Ravil'i 12 yaşında sahiplenip bu noktaya kadar getirdiğini anlatan Tagir, şunları kaydetti:
"Onun hakkını ödeyemeyiz. Çocuk bizim olabilir ancak futbolcu Ravil, Altınordu Kulübünündür. Onun geleceği, kariyeri ve transferi konusunda en doğru kararı başkan Özkan verir. Biz, alınacak her kararın arkasında dururuz. Bu nedenle sözleşmeyi hiç okumadan imzaladık."
Tagir, oğlunun Avrupa'da futbol oynamasını çok istediğini belirterek, "Para-pul her yerde kazanılır, transfer her zaman yapılır ama bunu sürdürmek için karaktere ihtiyaç var. Ravil'in Avrupa'da futbol oynamasını tabii ki çok isterim fakat tekrar ifade ediyorum ki bu konudaki karar bize değil kulübe aittir." ifadelerini kullandı.
Ravil'in annesi Süreyya Tagir de futbolcu annesi olmanın zor olduğunu, maçlarını izlerken bazen sevinip bazen üzüldüğünü, sakatlanınca ise telaşlandığını aktardı.
- 07.07.2020
- Radamel Falcao'nun can yakan gerçeği! Bir gününün parası...
- Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 2. Mert Hakan vakası! Resmi teklif...
- Fatih Terim Mustafa Cengiz zirvesinden flaş karar! Arda Turan...
- Tepkiler dinmek bilmedi! "Emre Belözoğlu'nun görevine son verilmeli"
- İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ravil Tagir'in sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.