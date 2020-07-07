Ravil Tagir'in sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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Haberler TFF 1.Lig O ismin sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı!

'in sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı

Ravil Tagir'in sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı

1. Lig'in başarılı ekiplerinden Altınordu, birçok dev kulübü peşine takan ve 2021-2022 sezonuna kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan 'in sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını bildirdi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki 'in ailesinin genç oyuncunun sözleşmesini bir yıl daha uzattığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ravil Tagir'in babası Gülali Tagir, Ravil'in kariyeri konusunda tek yetkinin Altınordu Kulübü Başkanı 'da olduğunu aktardı.

Özkan'ın Ravil'i 12 yaşında sahiplenip bu noktaya kadar getirdiğini anlatan Tagir, şunları kaydetti:

"Onun hakkını ödeyemeyiz. Çocuk bizim olabilir ancak futbolcu Ravil, Altınordu Kulübünündür. Onun geleceği, kariyeri ve transferi konusunda en doğru kararı başkan Özkan verir. Biz, alınacak her kararın arkasında dururuz. Bu nedenle sözleşmeyi hiç okumadan imzaladık."

Tagir, oğlunun Avrupa'da oynamasını çok istediğini belirterek, "Para-pul her yerde kazanılır, her zaman yapılır ama bunu sürdürmek için karaktere ihtiyaç var. Ravil'in Avrupa'da futbol oynamasını tabii ki çok isterim fakat tekrar ifade ediyorum ki bu konudaki karar bize değil kulübe aittir." ifadelerini kullandı.

Ravil'in annesi Süreyya Tagir de futbolcu annesi olmanın zor olduğunu, maçlarını izlerken bazen sevinip bazen üzüldüğünü, sakatlanınca ise telaşlandığını aktardı.

  1. 07.07.2020
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