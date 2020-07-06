Karagümrük 3-1 Boluspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Karagümrük, 32. haftanın kapanış gününde ateş hattındaki Boluspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip zorlu karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak 5. sıraya yükseldi.
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Karagümrük ile Boluspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Karagümrük, rakibini 3-1 mağlup ederek Süper Lig iddiasını sürdürdü.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri Zeki Yıldırım, Alassane Ndao ve Fatih Kuruçuk kaydetti. Bolu'nun tek sayısı ise Gökhan Sazdağı'ndan geldi.
Üst üste 3. galibiyetini alan Karagümrük bu sonuçla puanını 532e yükseltip 5. sıraya tırmandı.
Ateş hattındaki Bolu ise haftayı 30 puanla 15. sırada kapattı.
- 06.07.2020
- Güncelleme: 06.07.2020 19:40
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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