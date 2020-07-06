Karagümrük 3-1 Boluspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Karagümrük 3-1 | MAÇ SONUCU

Karagümrük 3-1 Boluspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'de zirve mücadelesi veren Karagümrük, 32. haftanın kapanış gününde ateş hattındaki 'u konuk etti. Ev sahibi ekip zorlu karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak 5. sıraya yükseldi.

1. Lig'in 32. haftasında Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Karagümrük, rakibini 3-1 mağlup ederek iddiasını sürdürdü.

temsilcisine galibiyeti getiren golleri Zeki Yıldırım, Alassane Ndao ve Fatih Kuruçuk kaydetti. Bolu'nun tek sayısı ise Gökhan Sazdağı'ndan geldi.

Üst üste 3. galibiyetini alan Karagümrük bu sonuçla puanını 532e yükseltip 5. sıraya tırmandı.

Ateş hattındaki Bolu ise haftayı 30 puanla 15. sırada kapattı.

  1. 06.07.2020
  2. Güncelleme: 06.07.2020 19:40
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