Fatih Karagümrük-Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, Boluspor'u ağırlayacak. İki takım taraftarları maçın yayınlanacağı saat ve kanalı merak ediyor. Peki, Fatih Karagümrük-Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 32. haftasında düşme hattında bulunan Boluspor ile play-off hedefinde bulunan Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.
FATİH KARAGÜMRÜK-BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Boluspor maçı 6 Temmuz (bugün) 17.30'da başlayacak. Karşılaşma, Vefa Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Cemal Alpay üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. Karşılaşma Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Karagümrük-Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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