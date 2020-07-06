Fatih Karagümrük-Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Fatih Karagümrük-Boluspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatih Karagümrük-Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 32. haftasında , 'u ağırlayacak. İki takım taraftarları maçın yayınlanacağı saat ve kanalı merak ediyor. Peki, Fatih Karagümrük-Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 32. haftasında düşme hattında bulunan ile play-off hedefinde bulunan karşı karşıya geliyor.

FATİH KARAGÜMRÜK-BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Boluspor maçı 6 Temmuz (bugün) 17.30'da başlayacak. Karşılaşma, Vefa Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Cemal Alpay üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. Karşılaşma Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

  1. 06.07.2020
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