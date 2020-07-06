Eskişehirspor-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Eskişehirspor evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı taraftarlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Eskişehirspor-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de küme düşmeyi garantileyen Eskişehirspor prestij maçına çıkıyor. 34 puanla 13. sırada bulunan ve düşme hattına yakın konumda bulunan İstanbulspor ise mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor.
ESKİŞEHİRSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Eskişehirspor - İstanbulspor maçı 6 Temmuz (bugün) 20.00'da başlayacak. Karşılaşma, Yeni Eskişehir Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Murat Temel ve Anıl Usta üstlenecek. Maçı Bein Sports Max 2 canlı yayınlayacak.
- 06.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eskişehirspor-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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