Eskişehirspor-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Eskişehirspor-İstanbulspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eskişehirspor-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 32. haftasında evinde 'u ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı taraftarlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Eskişehirspor-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de küme düşmeyi garantileyen prestij maçına çıkıyor. 34 puanla 13. sırada bulunan ve düşme hattına yakın konumda bulunan ise mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor.

ESKİŞEHİRSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor - İstanbulspor maçı 6 Temmuz (bugün) 20.00'da başlayacak. Karşılaşma, Yeni Eskişehir Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Murat Temel ve Anıl Usta üstlenecek. Maçı Bein Sports Max 2 canlı yayınlayacak.

  1. 06.07.2020
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