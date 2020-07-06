Akhisarspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 31. hafta tüm hızıyla devam ediyor. Üst üste kazandığı 2 galibiyet ile Süper Lig umutlarını koruyan Akhisarspor, zor dönemden geçen Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın hakemi İzmir Bölgesi'nden Direnç Tonusluoğlu. Akigo'da, cezaları biten Musa Nizam ve Rajko Rotman, sakatlığı geçen Ergin Keleş takıma geri dönerken, sakatlıkları süren Muhammet Reis ile Alperen Babacan oynamıyor. Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da ise eksik yok.

AKHİSARSPOR-BALIKESİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Akhisarspor-Balıkesirspor maçı bugün saat 20:00'da Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.