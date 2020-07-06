Akhisarspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de 32. haftasında Akhisarspor evinde Balıkesirspor'u ağırlıyor. Musabaka öncesinde iki takım taraftarları maçın yayın saati ve kanalını da araştırıyor. Peki, Akhisarspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de 31. hafta tüm hızıyla devam ediyor. Üst üste kazandığı 2 galibiyet ile Süper Lig umutlarını koruyan Akhisarspor, zor dönemden geçen Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın hakemi İzmir Bölgesi'nden Direnç Tonusluoğlu. Akigo'da, cezaları biten Musa Nizam ve Rajko Rotman, sakatlığı geçen Ergin Keleş takıma geri dönerken, sakatlıkları süren Muhammet Reis ile Alperen Babacan oynamıyor. Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da ise eksik yok.
AKHİSARSPOR-BALIKESİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Akhisarspor-Balıkesirspor maçı bugün saat 20:00'da Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.
- 06.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Akhisarspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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