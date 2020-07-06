Akhisarspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Akhisarspor-Balıkesirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Akhisarspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 32. haftasında evinde Balıkesirspor'u ağırlıyor. Musabaka öncesinde iki takım taraftarları maçın yayın saati ve kanalını da araştırıyor. Peki, Akhisarspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 31. hafta tüm hızıyla devam ediyor. Üst üste kazandığı 2 galibiyet ile Süper Lig umutlarını koruyan , zor dönemden geçen 'u konuk edecek. Karşılaşmanın hakemi İzmir Bölgesi'nden Direnç Tonusluoğlu. Akigo'da, cezaları biten Musa Nizam ve Rajko Rotman, sakatlığı geçen Ergin Keleş takıma geri dönerken, sakatlıkları süren Muhammet Reis ile Alperen Babacan oynamıyor. Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da ise eksik yok.

AKHİSARSPOR-BALIKESİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Akhisarspor-Balıkesirspor maçı bugün saat 20:00'da Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

  1. 06.07.2020
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